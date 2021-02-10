نجوم الفن العربي يحتفون بنجاح مسبار الأمل .. تمت المهمة بنجاح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 10 فبراير 2021 01:37 صباحاً - حرص عدد كبير من نجوم الفن العربي على الاحتفال بوصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول المريخ الذي يهدف لتقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، لفهم التغيرات المناخية على سطح كوكب المريخ، وتفاعل أغلبهم مع هاشتاق "العرب إلى المريخ"، ورددوا الجملة التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد "تمت المهمة بنجاح.

مسبار الأمل تمت المهمة بنجاح

الفنانة الإماراتية احلام احتفلت بنجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول المريخ، وكتبت احلام عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: العرب إلى المريخ.. مسبار الأمل خليط من الحماس والفخر والشغف، نعيش نفس لحظات هبوط المركبه الفضائيه apollo11 على القمر عام 1969 والان 2021 بأيادي اماراتية عربية وإلهام من الشيخ زايد مسبار الامل الى ابعد من ذلك الى المريخ.

وأضافت في تغريدة ثانية: مسبار الأمل.. طموحنا يعانق الفضاء اول مهمة فضائية اماراتية عربية لاكتشاف كوكب اخر (المريخ ) .. بإذن الله تعالى سندخل التاريخ.

كما غرد الفنان حسين الجسمي، محتفلًا بـ"مسبار الأمل"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "الإمارات، رؤية كونية، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام سيّدي صاحب السمو، رئيس الدولة ونائبه وولي عهده، وأصحاب السمو الحكام، وشعب الإمارات والعرب جميعًا نجاح مهمة مسبار الأمل".

واحتفلت الفنانة اصالة بنجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول المريخ، وغردت عبر تويتر قائلة: ‏فخر واعتزاز أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانه ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا .. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أمانًا وجمالًا وتقدّم .. الامارات العربيه المتحده.

وغرّدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر تويتر قائلة: "ألف مبروك للإمارات وهنيئا لكل العرب مسبار الأمل".

كما عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سعادتها بما حققته الإمارات من إنجازات بعد وصول "مسبار الأمل" لكوكب المريخ، وقالت في تغريدة عبر موقع تويتر: بوقت العالم عم يمر بأكثر الظروف سوداوية، مسبار الأمل كان فعلًا اسم على مسمى.. فخري بهالإنجاز ما بينوصف، وثقتي أكبر بالإنجازات المقبلة لدولة الإمارات يللي وضعت خير الإنسانية وتطورها أهم هدف عندها ونجحت بتحقيقه.

ونشر الفنان راغب علامة تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتهنئة بنجاح مهمة مسابر الامل قال فيها: مبروك مبروووك وألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ كأول دولة عربية تصل الى هذه المكانة العالمية. ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم.

وأشادت الفنانة لطيفة بنجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول كوكب المريخ، ونشرت عبر حسابها بإنستقرام صورة للمسبار وعلقت قائلة": تمت المهمة بنجاح ‫العرب إلى المريخ" الف مبروك للامارات وكل الأمة العربية والاسلاميه على هذا الانجاز التاريخي.

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النجمة رانيا يوسف، تابعت اللحظات الأخيرة قبل نجاح مهمة مسبار المل، وشاركت بالاحتفال عبر حسابها على تويتر، قائلة: طموح العرب يعانق اليوم الفضاء، لا شئ يصبح مستحيلًا مع العمل والجهد، وحان وقت انتظار نتيجة هذا العمل الضخم العربي، كل الدعم لـ"مسبار الأمل"، في الحدث الأهم اليوم 9 فبراير 2021.

الفنانة جيسي عبدو، علقت على نجاح وصول مسبار الأمل، وغردت عبر تويتر قائلة: ‏هذه هي ‎الإمارات الفخر والعزة والنجاح ألف مبروك للقيادة الرشيدة ولشعبها الطيب المحترم ولكل الأمة العربية ‎مسبار الأمل ‎لا شيء مستحيل ‎العرب إلى المريخ ‎محمد بن زايد ‎محمد بن راشد".

واحتفلت الفنانة مايا دياب عن طريق خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام وقامت بنشر صورة لشخص إماراتي يرتدي علم الإمارات ويقف على سطح كوكب المريخ وعلقت العرب إلى الإمارات.

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