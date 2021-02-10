محمد الفلاح - بسمة الكويتية تترك الإسلام وتعتنق الديانة اليهودية فيديو

الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلنت الفنانة الكويتية ابتسام حميد، المعروفة فنيًا باسم "بسمة الكويتية"، تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية.



وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة الكويتية، قالت فيه: "أنا ابتسام حميد الملقّبة بالمطربة بسمة الكويتية، أُعلن تركي للإسلام لأنه دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة، ويضطهدها، ويعنفها، ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية".

ولاقى الفيديو ردود فعل غاضبة من قِبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال متابع: ط‏بسمة حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية حقيرة، معفنة، نتنة، وتبحث عن العُري، والتحرر الذي يؤدي إلى الرذيلة، أين عائلتها؟! المفروض من حكومة الكويت تسحب جنسيتها، وتطردها من الكويت، لأنها لا تشرّف الكويت حكومة وشعبًا، والإسلام بريئ منها ومن أشكالها، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، الله ينتقم منها".

وأضاف آخر: "‏‎#بسمة_الكويتية.. الله يثبتني على دينه، ويجعلني من الصالحين يارب.. صحيح أنني لست منهم لكنني أرجو من الله أن أكون منهم يارب، ولدي سلبيات وعيوب لكن أفضل من أكون ملحدًا والعياذ بالله.. باكر ستحترقين في جهنم ولن ينفع الندم".

وعلّق متابع آخر: "‏العقلاء يدخلون الإسلام، والسفهاء ينحرفون عنه، نسأل الله السلامة.. ابتسام حميد (بسمة الكويتية) تعلن اعتناقها لليهودية وترك الإسلام، لأنه ضد“حقوق المرأة!".