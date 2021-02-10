شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف فيلم "شاومينج": ناقشنا قضية التعليم المصرى بكوميديا راقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف حسنى مؤلف فيلم "شاومينج" الذى انطلق فى دور العرض السينمائية الأسبوع الماضى، أن العمل يناقش قضية التعليم بشكل عام في مصرمستغلا اسم "شاومينج" كمدخل فقط لذلك، مضيفاً أن الموضوع متعلق بتسريب امتحانات الثانوية العامة الذى حدثت قبل عامين عبرصفحة تحمل اسم "شاومينج" لافتاً أن قضية الفيلم متعلقة أكثر بالتعليم بشكل عام .



شاومينج

وأكد حسنى لـ"الخليج 365، أن رسالة الفيلم موجهة للجميع، الأهالي وكذلك أصحاب القرار المتعلق بالتعليم في مصر، وقال:"أعتقد أن التعليم لا يسير منذ فترة في الاتجاه الصحيح، وما نراه حالياً من انفلات أخلاقي على السوشيال ميديا، وما نراه أيضا من أخطاء إملائية وأفكار ساذجة تنبع في الأصل من قصور في التعليم ورفض الجيل الحالي لطرق التدريس والتعليم المعتمدة على الحفظ والتلقين في زمن الايفون ومشتقاته".

وأشارأشرف حسنى إلى أن التعليم قد تحول عند البعض لمظهر اجتماعي فبعض الأهالي يريدوا من أبنائهم التفوق في الثانوية العامة فقط لكي يفوزوا على أقرانهم في نفس العائلة أو حتى لدخول كلية من كليات القمة كما يسميها الأغبياء، ومن ثم التباهي بهم أمام العائلة والآخرين وهذا ما يتحدث عنه في شاومينج .



فيلم شاومينج

وتابع مؤلف فيلم "شاومينج" من أبرز الصعوبات التى واجهت صناع العمل هى تأجيل عرضه أكثر من مرة بالرغم من انتهاء تصويره وذلك بسبب جائحة كورونا، إلى أن قرر القائمين عليه طرحه فى هذا التوقيت.

واستكمل حسنى تصريحاته:"لا شك أن الكتابة الكوميدية ممتعة جداً خصوصاً إذا ما تم تنفيذ العمل واستطاع المؤلف أن يراه على الشاشة ينبض بالحياة، وبالطبع هي صعبة للغاية، فالكاتب الكوميدي يحتاج طوال الوقت الي صنع مواقف كوميدية ترتفع تدريجياً مع تصاعد العمل للحفاظ علي الايقاع العام، وهناك الكثير من الأعمال التي تخلق الكوميديا الخاصة بها من خلال مواقف وليس فقط من خلال الآفيه اللفظي وتقدم كوميديا راقية وهو ما حاولت فعله في شاومينج بالطبع مع مخرج العمل شادي ابو شادي وبقية فريق العمل.



افيش فيلم شاومينج

فيلم "شاومينج" يتناول ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم: صلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة وحامد الشراب وتونى ماهر وأحمد سلطان وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ويوسف حسام ومحمود فارس ويوسف وليد يوسف ومحمد حسنى وسعاد القاضى، من إنتاج أيمن يوسف