شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت العلايلي : كانت هناك علاقة خاصة بين والدى ويوسف شاهين وسعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عزت العلايلي، خلال لقائه فى برنامج كلمه أخيرة التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة on: "كان هناك علاقة خاصة بين والدى الفنان الراحل عزت العلايلي والمخرج الراحل يوسف شاهين، فكان شاهين يقدره تمام التقدير وكانت تجمعهما علاقة صداقة وعمل، وكان شاهين يراه فى معظم أعماله التى يقدمها ولكنهم لم يلتقيا بعد فيلم إسكندرية ليه، أعتقد بسبب بعض المشادات البسيطة التى حدثت بينهما".

وأضاف محمود العلايلي: "وكانت تجمع بين والدى والفنانة سعاد حسنى علاقة قوية فكانت صديقة مقربة جدا وكان هناك علاقة عائلية فهى شخصية رائعة جدا ولطيفة، وقدم أبى معها ما يقرب من ستة أفلام، وأكد الناقد طارق الشناوى أن ثنائية عزت العلايلي وسعاد حسنى كانت بسبب الكمياء التى تظهر على الشاشة.

وأكد محمود العلايلي أن والده تأثر جدا بوفاة والدته وكان يشعر دائما بالوحدة، فكانت تربطهما علاقة حب واحترام قوية جدا ولم يستطع أحد فينا أن يأخذ مكانتها فكان والدى معتمد عليها اعتمادا كليا.

وقال الناقد طارق الشناوى: "عمل الفنان الراحل عزت العلايلي مع الكثير من النجوم مثل حسين فهمى ونور الشريف وعادل إمام ولم يشغله يوما فكرة العمل مع النجوم أو أن يسبقه أحد، فكان ما يشغله هو العمل الذي يقدمه وكذلك كان دائم التفكير فى الغد".

وكان الفنان الراحل عزت العلايلي توفى خلال الأيام القليله الماضية عن عمر ناهز الـ86 عاما، وأقيمت جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينمائية.