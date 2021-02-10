شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يزين غلاف Esquire وينفى معرفة حبكة فيلمه الجديد بعد 8 أسابيع تصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي توم هولاند على غلاف المجلة الشهيرة Esquire، بإطلالة كلاسيكية جديدة وبشكل مختلف عن أخر جلسات تصوير خضع لها، لينفى معرفته حبكة فيلمه الجديد Spider-Man بالرغم من مرور 8 أسابيع على تصوير أولى مشاهد المقرر طرحه في ديسمبر المقبل.

وفى تقرير نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكد النجم صاحب الـ 24 عاماً، على عدم معرفته بتفاصيل الفيلم الجديد الذى لم يحمل عنوان حتى الآن في سلسلة Spider-Man الشهيرة، والذي يلعب فيه الدور الرئيسي بعد ظهوره في آخر جزء.



توم هولاند على غلاف المجلة

وتحدث هولاند خلال مقابلته بمناسبة عيد ميلاده قائلاً: "ليس لدي أي فكرة عما يدور حوله الفيلم الجديد بالرغم من مرور ثمانية أسابيع من التصوير"، نافياً ظهور الممثلين السابقين الذين جسدوا شخصية الرجل العنكبوت في الفيلم المقبل المقرر عرضه آخر العام.



توم هولاند فى جلسة التصوير



توم هولاند فى جلسة كلاسيكية

وكان هولاند كشف عن مفاجأة لمتابعيه وجمهوره ممن تفاجأوا من تصريحه مؤخرًا حول رغبته في لعب شخصية جيمس بوند، وهو التصريح الذى تناقلته المواقع العالمية مؤخرًا، ومنها موقع cbr، حيث فاجأ هولاند الجميع بإدخال نفسه قائمة طويلة من الترشيحات لنجوم كُثر قد يلعب أيًا منهم دور البطولة خلال السلسلة المقبلة بعدما تقرر نهاية أجزاء النجم دانيال كريج مع الفيلم المنتظر جيمس بوند 25 أو لا وقت للراحة، وذلك بعدما أكد أنه العميل 007 القادم.