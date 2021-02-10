شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي عن عزت العلايلي: كان لديه كبرياء وشموخ ولم يطلب العمل يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الكبير طارق الشناوى، أثناء استضافته فى برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة on: "عزت العلايلي رحمة الله عليه كان فنانا لديه كبرياء وشموخ واعتزاز بالنفس، فنحن فى الفترة الأخيرة للأسف اعتدنا أن نرى بعض الفنانين الكبار الذين يطلبون العمل لكن عزت العلايلي لم يطلب العمل يوما، لأن لديه ثقة أن مساحته لم يستطع أن يأخذها أحد وأن الدور هو الذى يناديه".

وقال محمود العلايلى، ابن الفنان الراحل عزت العلايلي خلال اللقاء: "كنت أرى فى أبى عزة النفس أكثر من اللازم، وفي مقال الناقد طارق الشناوي عبّر عن هذه النقطة بشكل كبير، مما دفعنى لأن أشكره فوالدي كان يعلم ان مساحته موجودة ومطلوبة ولم يقبل فى يوم أقل من مساحته وتاريخه".

وكان الفنان الراحل عزت العلايلي توفى خلال الأيام القليلة الماضية عن عمر ناهز الـ86 عاما، وأقيمت جنازته بجامع المروة. الفنان عزت العلايلى حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل معد برامج تليفزيونية لفترة، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذى كان بمثابة بدايته السينيمائية.