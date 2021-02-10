شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: أغنية "بتحبيه" كانت مكتوبة لـ عمرو دياب قبل ما أغنيها.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير هانى شاكر خلال ندوة تكريمه بـ"الخليج 365"، إنه حاول التدخل لحل مشكلة المطرب رامى صبرى والشاعر تامر حسين والملحن والشاعر عزيز الشافعى بشكل ودى، لأنه يحترمهم جميعا ويرى أن الخلاف لابد أن يكون بعيدا عن السوشيال ميديا لأن نتائج ذلك ضارة.

وأوضح النجم الكبير أنه قدم أغنية "بتحبيه" رغم إنها كانت لدى عمرو دياب وقدمها له الشاعر بهاء الدين محمد، وغناها فى حفلة فقط لكنه لم يحصل على تصريح غنائها وبعدما تعاقد عليها لم يغنها مرة أخرى، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تسامح وسهولة فى التعامل بين الزملاء وبعض وأن يكون هناك حسن نية دائما.

وأضاف أمير الغناء العربى هاني شاكر أن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع وللقدرة علي التحكم فيما يقدمونه علي مستوى الموسيقي والكلمات، رغم عدم إقتناعه بالفكرة من الأساس.

واستكمل أمير الغناء العربي هاني شاكر أنه سيعطي صوته لحمو بيكا إذا تقدم لشعبة المونولوج بعد موافقة مجلس النقابة، خاصة أن النقابة سمحت بدخول فرق الموسيقي التي تغني مهرجانات في شعبة الراب، مضيفًا أن حمو بيكا صعب عليه وعلي المجلس وسامحه حتي لا يدخل السجن مردفا: "مش عايز أقف في وش حد".

وأشار هانى شاكر إلى أن عمر كمال وحسن شاكوش انضما للنقابة فى شعبة الغناء الشعبى وأنهما ملتزمان، وأن ما يقوم به تجاه مطربى المهرجانات من باب عدم ترديد الأطفال لأغانى تضم كلمات سيئة.