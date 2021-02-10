فن ومشاهير

نيللي كريم تتحول لـ " cowboy" و "مارلين مونرو" فى ظهور جديد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها، بعدة صور لها وهى بشكل جديد ومختلف، حيث نشرت عدة صور عبر الاستوري الشخصى لها بموقعها الشخصى عبر انستجرام، وهى تجسد شخصية " cowboy – راعى بقر" في أحدث ظهور لها وهى تحمل السلاح، بالإضافة إلى ظهورها على شكل الايقونة العالمية مارلين مونرو.

وسرعان ما حظي اللوك الجديد الذي نشرته كريم عبر حسابها بالكثير من التفاعل، حيث حرص عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مشاركة نفس الصور عبر حساباتهم الشخصية ومشاركتها بها لتعاود نشرها عبر الاستوري الشخصي بها.

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نيللى كريم فى الكواليس
نيللى كريم فى الكواليس
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وتجسد النجمة نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، ومتزوجة من الفنان محمد فراج، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث مسلسلها الجديد "ضد الكسر" وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.

نيللي فى شخصية مارلين
نيللي فى شخصية مارلين
نيللى كريم في لوك مارلين مونرو
نيللى كريم في لوك مارلين مونرو
نيللي كريم
نيللي كريم

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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