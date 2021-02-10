شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تتحول لـ " cowboy" و "مارلين مونرو" فى ظهور جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم، متابعيها وجمهورها، بعدة صور لها وهى بشكل جديد ومختلف، حيث نشرت عدة صور عبر الاستوري الشخصى لها بموقعها الشخصى عبر انستجرام، وهى تجسد شخصية " cowboy – راعى بقر" في أحدث ظهور لها وهى تحمل السلاح، بالإضافة إلى ظهورها على شكل الايقونة العالمية مارلين مونرو.

وسرعان ما حظي اللوك الجديد الذي نشرته كريم عبر حسابها بالكثير من التفاعل، حيث حرص عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مشاركة نفس الصور عبر حساباتهم الشخصية ومشاركتها بها لتعاود نشرها عبر الاستوري الشخصي بها.



نيللى كريم فى الكواليس

وتجسد النجمة نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، ومتزوجة من الفنان محمد فراج، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث مسلسلها الجديد "ضد الكسر" وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل بـ 100 وش، مع آسر ياسين وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى درويش، علا رشدي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، سارة التونسي، ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى.



نيللي فى شخصية مارلين



نيللى كريم في لوك مارلين مونرو