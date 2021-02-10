شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم "آل هارون" تضم الفنان أمير صلاح الدين رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن في ضم النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد "آل هارون"، حيث انضم الفنان أمير صلاح الدين، إلى أسرة الفيلم.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنان أمير صلاح الدين، أحد عضو فريق "بلاك تيما"، قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي ومني فاروق وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.























