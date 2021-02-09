"سمعة" يودع ليبيا بعد الاطمئنان على وحدتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن اطمأن على بلاده ووحدتها من جديد وخفت صوت الرصاص، حمل "سمعة" زاده على كتفه وارتحل.

وسمعة، هو الاسم الذي اشتهر به إسماعيل العجيلي بين محبيه، والذي كان أحد أبرز فناني الكوميديا في ليبيا، قبل وفاته متأثرا بفيروس كورونا الذي دخل معه حربا.



وكانت وسائل إعلام ليبية، أعلنت، الثلاثاء، وفاة إسماعيل العجيلي، أحد أبرز الفنانين الليبيين الكوميديين، وفق مصادر مقربة من عائلته.

وكان العجيلي يتمنى مشاركة فناني الشرق والغرب والجنوب في عمل وطني، وعاش يحارب لهذا الحلم منذ عام 2011، إلا أن الانقسام السياسي في البلاد حال دون ذلك لأعوام.







من هو العجيلي

إسماعيل العجيلي أحد أشهر الفنانين الليبيين على مدى 40 عاماً منذ تخرجه في معهد التمثيل سنة 1974 (الدفعة الثالثة)، من مواليد العاصمة طرابلس في المدينة القديمة بباب البحر، وقد بدأ العمل في هذا المجال منذ عام 1968.

وانضم إلى الفرقة القومية للتمثيل وشكل رفقة بعض من زملائه، أبرزهم يوسف الغرياني، فريقا مسرحيا، حيث راج فن المنوعات منذ بداية الثمانينيات، بداية منذ مسرحية "دوختونا".

والتقى بعدد من المخرجين المصريين لينقل فنيات المسرح المصري إلى ليبيا أبرزهم (أحمد خضر، فخر الدين صلاح، حيث قدموا سلسلة السوس، وسلسلة المنحرفين.

وقدم العجيلي عددا من الأعمال الخالدة في الذاكرة الليبية أبرزها "سمعة، البحبوح، الخال"، كما برع في تقديم المونولوجات.

ويرى العجيلي أن ليبيا كان لديها رواد في المونولوج باعتباره كان يمثل الأغنية الاجتماعية الناقدة بشكل فكاهي، أمثال الفنانين رجب البكوش وعبدالرزاق بن نعسان ومحمد الكور ومصطفى الأمير ومحمد الفزاني ومحمود الرملي ويوسف الغرياني ومصطفى الغرياني.

كما قدم عددا كبيرا من المسلسلات الليبية، وهو بطل المسلسل الكوميدي الاجتماعي "الخال إسماعيل" الذي يجسّد يوميات المواطن الليبي، ومسلسل السوس وغيرهما.

وحصل على عدد كبير من الجوائز والتكريمات محليا وعربيا أهمها الجائزة الثانية في مهرجان التليفزيون العربي بالقاهرة الأول سنة 1993 بعد مسلسل "ليالي الحلمية"، عن مسلسل "السوس".





السعي إلى الوحدة



كان العجيلي يؤمن بوحدة الوطن ولديه حلم بأن يخرج من كبوته والانقسام السياسي،"وطن خال من المنغصات، وطن واحد متطور وقادر على مواجهة كل الصعاب" على حد قوله، وظل على تواصل مع الفنانين من كل المدن الليبية.

وظل العجيلي خلال جميع اللقاءات الصحفية والإعلامية يؤكد أنه على استعداد للعمل والمساهمة في لم الشمل والدعوة للتسامح والإسراع في بناء الوطن الليبي الواحد من خلال الدراما ومن خلال المسرح.

وطالما كشف عن حلمه في تقديم عمل وطني كبير يجمع فناني ليبيا من الشرق والغرب والجنوب، "لأن الأعمال التي تعبر عن الوطن نحتاجها، وخصوصا هذه الأيام".





السلطة الموحدة

ويبدو أن القدر لم يرد أن تصعد روح العجيلي قبل أن يحقق له ما تمناه، حيث توحدت السلطات في البلاد، وانقضت أعوام من الانقسام السياسي والسلطوي، وخفت صوت الرصاص بين أبناء ليبيا، إذ أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة ضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وفي الداخل الليبي لاقت السلطة الجديدة ترحيبا واسعا من المسؤولين الليبيين الحاليين، حيث رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

وفي وقت سابق من السبت الماضي، أعلن الجيش الليبي، سعادته بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئًا الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.





وأشادت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

ورحب عدد من المرشحين السابقين الخاسرين بنتائج التصويت بينهم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق ومحمد البرغثي والشريف اللافي.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقع الليبيون اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.