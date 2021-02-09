خاص.. تفاصيل أحدث مفاجآت النزاع بين محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في أحدث فصول النزاع بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، قررت محكمة قسم أول الشيخ زايد، تأجيل نظر المعارضة التي قدمتها المنتجة على الحكم الصادر يوم 14 ديسمبر الماضي بالحبس لمدة عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص المطرب، وحددت 1 مارس المقبل.

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي"، في تصريح خاص لــ"الخليج 365"، قال: "المحكمة أعلنت اليوم الثلاثاء قرارها بعد الجلسة التي عقدت أمس للنظر في الطعن المقدم من المنتجة، على الحكم الصادر بحبسها لمدة عامين عن القضية رقم 1626 لسنة 2020جنح الشيخ زايد، بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص الفنان محمد الشرنوبي".

وأضاف: "التأجيل تم للنظر في المستندات المقدمة من الطرفين، إذ شهت الجلسة التي عقدت أمس الإثنين، تقديمنا لمستندات جيدة تثبت صدور 3 أحكام أخرى بالحبس ضد المنتجة سارة الطباخ، بمجموع 7سنوات، وصدرت جميعها في نوفمبر الماضي عن محكمة الشيخ زايد، بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص الفنان محمد الشرنوبي".

هلال اختتم حديثه قائلا: "فيما يخص البلاغ المقدم من المنتجة، ضد الفنان محمد الشرنوبي بسرقة الأسكوتر، مازالت محل التحريات في النيابة".

من ناحية اخرى يستعد الفنان محمد الشرنوبي لإحياء حفل عيد الحب، المقرر إقامته يوم الجمعه المقبل ١٢ فبراير على مسرح الزمالك، وهو الحفل الأول الذي يحييه منفردا بعد اشتعال النزاع بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، وإصدار المنتجة عدة إنذارات لكافة الجهات من التعاقد معه، وتحذيره من مزاولة نشاطه الفني.