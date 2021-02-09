فيديو.. أحمد سعد عن فاروق الشرنوبي: راح البيت خد هدومي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنان أحمد سعد عن الموسيقار فاروق الشرنوبي والد الفنان محمد الشرنوبي، مؤكدًا أنه أول من آمن بموهبته الفنية.

وخلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي، قال "سعد": "أول حد في حياتي قابلته ووقف جنبي كان أستاذ فاروق الشرنوبي كنت لسه لا معايا فلوس اشتغل ولا بعمل حاجة كنت بغني بس وهو بيقول إني بغني حلو".

وأضاف: "آمن بموهبتي وفضلت قاعد معاه متبنيني سنة، وراح البيت عندي وخد شنطة هدومي من أهلي وقالهم ده هيتربى عندي، وفعلا هو رباني".

وأهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم درع التكريم للموسيقار الكبير فاروق الشرنوبى على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية كتكريم له على مسيرته الفنية.