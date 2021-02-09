بيومي فؤاد ضيف شرف في "بنت السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان بيومي فؤاد كضيف شرف خلال أحداث مسلسل «بنت السلطان»، للفنانة روجينا بجانب مجموعة من النجوم المشاركين والذى من المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل.

ويقدم بيومي فؤاد شخصية رجل يدعى "السلطان" خلال الأحداث، وتعتمد القصة على مشاهد ال "فلاش باك".

وكشف بيومي في بيان صحفي بأن حجم الدور لا يشغله، لا يهتم بأهمية وتأثير الدور

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة، وتم التصوير في أكثر من محافظة، بينها القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية

مسلسل «بنت السلطان» بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر ، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.