بطريقة أثارت إعجاب الملايين … شركة مصرية ترفض استقالة موظف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أثار نص استقالة موظف في إحدى شركات المقاولات المصرية، سخرية وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، نظرا للهجة التهكمية التي كتب بها، والرد غير المتوقع من إدارة الشركة.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، كتب المحاسب أحمد عبد العزيز في استقالته: “برجاء التكرم بالموافقة على قبول استقالتي من العمل بالشركة.. وذلك لأنني اتخنقت (يشعر بالضيق) منكم بجد ومن غير أسباب وهو كدة أنا مجنون”.

ردت إدارة الموارد البشرية على طلب الاستقالة بالرفض لأنها تعتبر الموظف “واجهة للشركة”، وأضافت في بيانها: “عدم وجودك هيفرق معانا، وعشان مزاجك يهمنا، قررنا زيادة الراتب بتاعك 30%، وصرف نوع شوكولاتة يوميا زيادة”.

قال الشاب عبد العزيز، الذي تخرج في كلية التجارة، جامعة السويس، إن شركته جيدة وتتعامل بشكل راق معه لكن مشكلته كانت مع مديره المباشر، لكنه قال إنه تفاجأ بالرد الذي وصله من إدارة الشركة التي مقرها محافظة الإسماعيلية.