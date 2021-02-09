شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يسترجع أيام الابتدائية: أيام كيس الكشرى والوقوف عند مدرسة البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المطرب حمادة هلال، ذكريات الطفولة بصورة من أرشيفه أيام الابتدائية أمام باب المدرسة، نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا.

وكتب حمادة هلال، عبر حسابه بموقع تويتر:" أيام ‏الابتدائية وكيس الكشري مع رغيف العيش والوقوف عند باب مدرسة البنات والجري من بواب المدرسة".



حمادة هلال عبر تويتر

وكان انضم الفنان خالد سرحان إلى فريق عمل مسلسل "المداح" الذى يخوض به الفنان حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ويجسد خالد أحد الأدوار المهمة في العمل الذى يجرى حاليا ترشيح عدد من الأبطال له استعدادا لتصويره خلال الأيام المقبلة .

ويخوض النجم حمادة هلال السباق الرمضانى المقبل 2021 بمسلسل جديد يحمل اسم "المداح" من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، حيث يضع "فرج" اللمسات الأخيرة على مونتاج مسلسله "الدايرة" الذى انتهى من تصويره قبل أيام بالتزامن مع عرضه على قناة الحياة، وبعدها يبدأ في التحضيرات الخاصة بـ"المداح" تمهيداً لبدء التصوير نهاية يناير الجارى.

ويعود حمادة هلال للدراما هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ابن أصول" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.