شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لشخصية "الجوكر" الجديدة في فيلم Justice League المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج زاك سنايدر، عن الصور الأولي لشخصية الجوكر الجديدة التي سيلعبها النجم العالمي جاريد ليتو في النسخة الجديدة سلسلة الأفلام الشهيرة Justice League، المقرر طرحها الشهر المقبل في دور العرض.

الصورة التي تم الإعلان عنها لشخصية الجوكر الجديدة ونقلتها صحيفة comic book يظهر من خلالها "ليتو" في أسلوب جديدة للشخصية الشهيرة، حيث ارتدي ملابس باللون البيضا وسط مكياج باللون الأسود ليضيف الكثير من الغموض حول الشخصية الأكثر غموضاً في عالم السينما.



الجوكر

وفى تصريحات للمخرج زاك سنايدر، لمجلة فانيتي فير: قال " الجوكر هو الشيء الوحيد الذي فكرت فيه في الماضي ولطالما فكرت فيه ، ودائماً ما ارغب في اضافته للعالم في الكثير من الاعمال السينمائية والدرامية".



الجوكر

الفيلم ينتمى لفئة الأكشن والخيال العلمى، وهو من إنتاج استوديوهات Warner Bros. السينمائية، ومن ﺇﺧﺮاﺝ زاك سنايدر، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى كريس تيريو وبيل فيجنر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، بين أفليك، جال جادوت، هنرى كافيل، جايسون مومو، راى فيشر، إيزرا ميلر.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الأكشن والإثارة، خلال سعى بروس واين "بات مان" لتجميع فريق العدالة للدفاع عن الأرض، فيطلب من حليفته الجديدة الأميرة ديانا مساعدته فى مواجهة أكبر عدو على الإطلاق، وتجنيد فريق العدالة للوقوف ضد هذا التهديد، وخاصة بعد أن رفض أكوامان فى بدء الأمر التعاون معه، فتقنعه الأميرة ديانا بضرورة ذلك، فيجتمع كل من باتمان، المرأة العجيبة، أكوامان، سايبورج، وفلاش، لإنقاذ كوكب الأرض من هجوم كارثى.