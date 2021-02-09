شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يشوق جمهوره بصورة لبوستر أغنيته الجديدة "أحكيلك".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب محمد فؤاد، متابعيه وجمهوره بصورة البوستر الرسمية لأغنيته الجديدة المقبلة "احكيلك" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر فؤاد في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرتدي ملابس باللون الأسود بالكامل ويجلس على إحدى الكراسي ويوجه حديثه للهاتف الذى يمسكه في يده.

وكان قد طرح فؤاد أغنية "ليه"، منذ عدة أسابيع، عبر "يوتيوب"، حيث شارك صورة البوستر الرسمي للأغنية من عبر انستجرام معلقا :"‏الآن أغنية ليه جديد ‎محمدفؤاد ٢٠٢١ متاحة على قناة اليوتيوب الرسمية".