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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يشوق جمهوره بصورة لبوستر أغنيته الجديدة "أحكيلك".. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب محمد فؤاد، متابعيه وجمهوره بصورة البوستر الرسمية لأغنيته الجديدة المقبلة "احكيلك" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر فؤاد في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرتدي ملابس باللون الأسود بالكامل ويجلس على إحدى الكراسي ويوجه حديثه للهاتف الذى يمسكه في يده.
وكان قد طرح فؤاد أغنية "ليه"، منذ عدة أسابيع، عبر "يوتيوب"، حيث شارك صورة البوستر الرسمي للأغنية من عبر انستجرام معلقا :"الآن أغنية ليه جديد محمدفؤاد ٢٠٢١ متاحة على قناة اليوتيوب الرسمية".
وشوق المطرب محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخراً كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلاً: "البوستر الرسمى".
من ناحية أخرى سبق وحل النجم محمد فؤاد ضيفًا على الزميل على الكشوطى فى لقاء على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن آخر أغانيه "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.