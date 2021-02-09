“الرجال ظالمون”.. أصالة تتحدث عن تجربة انفصالها وتغني “بنت الجيران”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور الفنّانة السورية أصالة نصري، لقاءها المقبل عبر برنامج “سهرانين” في موسمه الرابع، من تقديم الفنّان أمير كرارة عبر قناة ON، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.

وفي التفاصيل، شاركت الصفحة الرسمية لـ”سهرانين”، مقطع فيديو للبرومو الدعائي للحلقة، حيث تحدّثت أصالة عن حياتها الشخصية وأزمة الانفصال التي مرّت بها.

وقالت أصالة إنّها ذاقت وعرفت طعم ألم الروح، كما أكّدت أن الرجال ظالمون، وكشفت عن عاداتها اليومية وعلاقتها بأبنائها، كما قدّمت خلال الحلقة عدداً من الأغنيات، أبرزها مهرجان “بنت الجيران”.

وكانت أصالة أثارت الجدل، بعدما نشرت صورة لزوجها السابق المخرج طارق العريان برفقة نيكول سعفان، ووّجهت له رسالة عتاب ولوم مؤثرة، وأشارت إلى أنّ هذه الصورة موجعةً لها.

يذكر أنّ الموسم الرابع من برنامج “سهرانين”، بدأ يوم السبت 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، ويستضيف كرارة خلاله نخبة كبيرة من النجوم، في مقدمهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبدالرحمن (توتة) ومحمد أسامة (أوس أوس) وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج “سهرانين” يقدمه أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.