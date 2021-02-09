بعد مرور عقدين.. جيزيل بوندشين تترك شركة أزياء IMG العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تركت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين، والحاصلة على لقب العارضة الأعلى أجراً في العالم، قبل أن تنتزعه منها عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينير، شركة IMG العالمية الرائدة في مجالات الأزياء والترفيه والرياضة، وذلك بعد مرور 22 عاماً من العمل سوياً.

وذكرت صحيفة (فوكس نيوز) الأميركية، أن العارضة البرازيلية البالغة من العمر 40 عاماً وهي والدة لطفلين، قررت ترك العمل والبقاء في المنزل وأن تتولى شقيقتها التوأم باتريشيا والتي تعمل مديرتها زمام الأمور.

وذكرت صحف ومواقع عديدة، أن شهر يناير الماضي كان حافلاً داخل شركة IMG، بالعديد من التغيرات الجذرية التي شملت ليس فقط ترك جيزيل بوندشين العمل، ولكن أيضاً شهدت ضم العديد من الوجوه المبتدئة والجديدة في صناعة عرض الأزياء، مثل إيلا إيمهوف ابنة زوج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والتي تبلغ من العمر 21 عاماً، والشاعرة الأميركية من أصول أفريقية أماندا جورمان 22 عاماً، التي تألقت بإلقاء قصيدة أثناء حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

ومن الشخصيات الجديدة التي انضمت لشركة IMG، ناتاليا برانت 18 عاماً، وهي ابنة اسطورة كرة السلة كوبي برانت الذي لقي حتفه هو وابنته الأخرى خلال حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما، العام الماضي.

وأشارت ماجا تشيسي، النائب الأول لرئيس الشركة، بأنهم فوجئوا بموهبة وجمال ناتاليا في أول لقاء جمع بينهم، وأعربوا عن سعادتهم في أن يكونوا جزءاً في تشكيل حياتها المهنية في مجالات الموضة والجمال، وأكدت أنهم يتطلعون نحو استغلال موهبتها وإظهار جوانب شخصيتها المتعددة.