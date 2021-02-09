دوللي بارتون تطلق عطرها الخاص.. وهذه مكوناته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بجانب الموسيقى والغناء، انطلقت نجمة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون إلى مجال مختلف، فخلال مشاركتها في نهائي كرة القدم الأميركية (السوبر بول)، فاجأت دوللي (75 عاماً) الجمهور، بظهورها خلال عرض ترويجي وأعلنت من خلاله عن إطلاقها عطرها الخاص.

أُقيم النهائي يوم الأحد الماضي في استاد ريموند جيمس في ولاية فلوريدا الأميركية، ووفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، استغلت دوللي الفرصة للإعلان عن عطرها (دوللي سينت فروم أبوف)، بطريقة مميزة.

تعاونت نجمة الكانتري مع شركة ذا سكويرسبيس للترويج لعطرها، من خلال تحديث كلمات أغنيتها الأيقونية 9 to 5 وغيرتها إلى 5 to 9.

وبجانب اسمه، تتميز زجاجة العطر بتصميم ناعم وردي اللون ومزين بفراشة براقة وأخرى كريستالية ضخمة على الغطاء، كما يتميز بمكونات طبيعية لطيفة ذات مزيج استثنائي يشمل اليوسفي والكمثرى والياسمين ونبات الباتشولي.

هذا ويمكن لمحبي دوللي الحصول على عينات حصرية من عطرها مقابل 10 دولارات، من خلال رابط شاركته النجمة عبر حسابها على (انستغرام)، ويمكن استخدام العينات للحصول على تخفيضات عند شراء زجاجة العطر الأصلية وقتما تُطرح للبيع في شهر يوليو المقبل.

ولا يعتبر هذا العطر مجرد مشروع بالنسبة لدوللي، إذ لطالما حلمت بإطلاق عطرها الخاص، وقد أعربت عن ذلك من خلال بيان على موقع العطر، وقالت: «لطالما كان إطلاق عطري الخاص بمثابة حلم لي، فدائماً ما كان الآخرين يعلقون على رائحة عطري ويتساءلون بشأنه. كنت أسمع هذه التعليقات يومياً ولعديد من السنوات». كما أضافت: «الحقيقة هي أني أصمم عطري منذ سنوات، فهو مزيج من زيوت وبودرة الاستحمام وعطور، وأصبح ذلك المزيج بمثابة عطر ذي لمستي الخاصة ومعروف أينما أذهب. وظننت أن الوقت قد حان لمشاركته معكم، أتمنى أن ينال إعجابكم».

لا يقتصر اتجاه دوللي الجديد على العطور فقط، إذ كشفت عن أنها ستطلق مجموعتها الخاصة من منتجات التجميل بالتعاون مع شركة (إيدج بيوتي) الأميركية العالمية، وهي نفسها التي تتعاون معها لإطلاق العطر.

وعلقت دوللي عن تعاونها الجديد: «يلعب العطر دوراً رئيسياً في حياتي، فأنا دائماً ما أعتمد مزيجي الخاص كل يوم، وتعاوني مع (إديج يوتي) لإطلاق علامتي التجارية وعطري الخاص، يعد تجربة رائعة وأتطلع لأن أصبح جزءاً كبيراً من عالم العطور». وفيما يتعلق بتجربة العطر قبل شرائه وسط أزمة فيروس كورونا، أوضح ستيف مورموريز، رئيس شركة (إيدج بيوتي)، عن اعتماد طريقة فريدة لتحقيق ذلك، من خلال إتاحة عينات صغيرة من العطر بتكلفة معقولة، يمكن طلبها عبر الإنترنت ليتمكن العملاء من تجربة العطر دون الحاجة لمغادرة المنزل.