قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد للأفلام 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت جمعية نقاد السينما عن قائمة ترشيحات الأفلام لجوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2021 التي تتنبأ بدورها للمرشحين لجوائز الأوسكار.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالدورة الـ26 في حفل افتراضي يقام في 7 مارس المقبل.

واحتلت منصة نتفليكس المرتبة الأولى في قائمة الترشيحات، وحاز فيلم Mank أكبر عدد من الترشيحات في فئة الأفلام بإجمالي 12 ترشيحاً.

فيما يلي قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد 2021.

أفضل فيلم

Mank

Da 5 Bloods

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

News of the World

Nomadland

One Night in Miami

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل ممثل

بن أفليك

ريز أحمد

تشادويك بوسمان

توم هانكس

أنتوني هوبكنز

ديلروي ليندو

جاري أولدمان

ستيفن يان

أفضل ممثلة

فايولا دافيس

أندرا داي

سيدني فلانيجان

فانيسا كيربي

فرانسيس ماكدورماند

كاري موليجان

زيندايا

أفضل مخرج

لي إيزاك تشونج Minari

إيمرالد فينيل Promising Young Woman

ديفيد فينشر Mank

سبايك لي Da 5 Bloods

ريجينا كينج One Night in Miami

آرون سوركين The Trial of the Chicago 7

كلوي تشاو Nomadland

أفضل ممثل مساعد

تشادويك بوسمان

ساشا بارون كوين

دانيال كالويا

بيل موراي

ليزلي أودوم

بول راسي

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكلوفا

إيلين بروستين

جلين كلوز

أوليفيا كولمان

أماندا سايفريد

يوه جونج يون

أفضل فيلم أجنبي

Another Round

Collective

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two Of Us

أفضل فيلم كوميدي

Borat Subsequent Moviefilm

The Forty-Year-Old Version

The King of Staten Island

On the Rocks

Palm Springs

The Prom