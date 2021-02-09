قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد للأفلام 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت جمعية نقاد السينما عن قائمة ترشيحات الأفلام لجوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards 2021 التي تتنبأ بدورها للمرشحين لجوائز الأوسكار.
ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالدورة الـ26 في حفل افتراضي يقام في 7 مارس المقبل.
واحتلت منصة نتفليكس المرتبة الأولى في قائمة الترشيحات، وحاز فيلم Mank أكبر عدد من الترشيحات في فئة الأفلام بإجمالي 12 ترشيحاً.
فيما يلي قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد 2021.
أفضل فيلم
Mank
Da 5 Bloods
Ma Rainey’s Black Bottom
Minari
News of the World
Nomadland
One Night in Miami
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل ممثل
بن أفليك
ريز أحمد
تشادويك بوسمان
توم هانكس
أنتوني هوبكنز
ديلروي ليندو
جاري أولدمان
ستيفن يان
أفضل ممثلة
فايولا دافيس
أندرا داي
سيدني فلانيجان
فانيسا كيربي
فرانسيس ماكدورماند
كاري موليجان
زيندايا
أفضل مخرج
لي إيزاك تشونج Minari
إيمرالد فينيل Promising Young Woman
ديفيد فينشر Mank
سبايك لي Da 5 Bloods
ريجينا كينج One Night in Miami
آرون سوركين The Trial of the Chicago 7
كلوي تشاو Nomadland
أفضل ممثل مساعد
تشادويك بوسمان
ساشا بارون كوين
دانيال كالويا
بيل موراي
ليزلي أودوم
بول راسي
أفضل ممثلة مساعدة
ماريا باكلوفا
إيلين بروستين
جلين كلوز
أوليفيا كولمان
أماندا سايفريد
يوه جونج يون
أفضل فيلم أجنبي
Another Round
Collective
La Llorona
The Life Ahead
Minari
Two Of Us
أفضل فيلم كوميدي
Borat Subsequent Moviefilm
The Forty-Year-Old Version
The King of Staten Island
On the Rocks
Palm Springs
The Prom