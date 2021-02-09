تعرفوا إلى سر الحب المشتعل بين جورج كلوني وأمل علم الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يعد النجم الهوليوودي جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، إلى حد كبير رمزين كبيرين للعشاق، ومثالاً للزواج السعيد والقوي في هوليوود.

هو ممثل في القائمة A، وحائز جوائز أوسكار كثيرة، وهي محامية حقوقية بارزة عملت في العديد من القضايا الدولية رفيعة المستوى.

ولعقود من الزمن، عُرف كلوني بأنه في حالة عزوبية دائمة، لكن كل ذلك تغير عندما التقى بأمل، فقد ارتبط الزوجان بشغفهما المشترك للدعوة إلى قضايا مهمة.

تقدم كلوني بطلب الزواج في أبريل 2014، وتزوجا بعد خمسة أشهر فقط في فندق فخم في إيطاليا، ورزقا بالتوأم إيلا وألكساندر في يونيو 2017.

اليوم، يبدو أن الزوجين يعيشان حياة ساحرة، حيث يربيان أطفالهما بين بحيرة كومو في شمال إيطاليا وقصر إنجليزي، وعلى الأرجح يستمتعان بنجاحهما المشترك. ومع ذلك، في مقابلة صحافية لهما، نشرت في يناير الماضي، كشف جورج عن أنه يستخدم تكتيكاً متواضعاً بشكل واضح وقديم الطراز قليلاً، للحفاظ على شمعة الرومانسية متقدة طول الوقت مع أمل، حيث لا يزالان يستخدمان الرسائل المكتوبة.

التواصل سهل كما كان دائماً في عالمنا المتقدم تقنياً، لكن جورج كلوني لا يسلك الطريق السهل عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن حبه لأمل، فبدلاً من ذلك، يأخذ الوقت الكافي لكتابة رسائل الحب الخاصة بها – والعكس صحيح – حتى عندما يكونان في نفس المكان.

قال جورج: «حتى في حالة الإغلاق وأيام الحجر الصحي ونحن نعيش طول الوقت معاً داخل البيت، كنت أكتب رسالة وأضعها على مكتبها، أو تكتب هي رسالة وتتركها تحت الوسادة. أنا من أشد المؤمنين بالحروف».

واستمر النجم الهوليوودي في الإفصاح عن أنه يستمتع بقراءة الرسائل وجمعها وكتابتها. وقال: «لدي رسائل من بول نيومان، والتر كرونكايت، وغريغوري بيك. لقد وضعتها في إطار. أضعهم في المنزل، بالطبع، يمكن أيضاً إرسال رسائل الحب بالطريقة الرقمية الفورية – لكن الجهد الإضافي – هو بالضبط مما يجعل وسائل الاتصال القديمة الطراز أكثر رومانسية».