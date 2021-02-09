مصطفى قمر يعود للدراما الرمضانية بعد غياب 11 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المخرج المصري معتز حسام، تفاصيل مسلسله الجديد الذي سيشارك به في السباق الرمضاني الجديد «فارس بلا جواز»، والذي سيعيد فيه الفنان مصطفى قمر للشاشة الصغيرة بعد غياب 11 عاماً، موضحاً بأنه سيدور في إطار كوميدي ويضم 30 قصة مختلفة.

وقال المخرج في تصريحات خاصة لـ«زهرة الخليج»، إنه سعيد بالعمل مع المطرب المصري والذي بدأ تصوير أولى مشاهده منذ 4 أيام، مؤكداً أن سبب تأخير تصوير مسلسل «فارس بلا جواز» هو الاتفاق مع نجوم العمل، حيث سينضم لفريق العمل لاحقاً كل من الفنانة شيري عادل والتي تشارك البطولة مصطفى قمر والفنانة بشرى والفنانة السورية ديما بياعة.

وأضاف معتز، أن فريق العمل يضم أيضاً الفنان سليمان عيد ومحمد ثروت، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد طعيمة، وغيرهم من الممثلين الشباب، والعمل من تأليف فداء الشندويلي.

وأشار إلى أن القصة تتمحور حول (فارس) الذي يرفض الزواج، مشيراً إلى أن الأحداث ستكون مشوقة وستكون كل حلقة بشكل منفصل تماماً، وسيضم المسلسل أحداثاً كوميدية كثيرة.

وفي نفس السياق، كشف الفنان مصطفى قمر عبر صفحته الرسمية على (انستغرام)، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله «فارس بلا جواز».

وقال قمر: «بسم الله توكلنا على الله.. أثناء تصوير مسلسل فارس بلا جواز.. صلوا على سيدنا النبي دعواتكم».

وكان آخر أعمال مصطفى قمر الدرامية، مسلسل «منتهى العشق» الذي قدمه عام 2010 مع الفنانة منة فضالي والفنانة نهال عنبر وعدد كبير من نجوم الفن.