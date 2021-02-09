جيسيكا ألبا ترقص مع والدها وتكشف إصابته بالسرطان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: زفت النجمة الأميركية لجمهورها في مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حزيناً عن إصابة والدها بالسرطان.

وأعلنت الممثلة البالغة من العمر 39 عاماً أن والدها، مارك ألبا، قد تم تشخيص إصابته بسرطان الغدة الدرقية وأنه سيخضع قريباً للعلاج الإشعاعي.

ورغم أن الخبر حزين، إلا أن الفيديو الذي نشرته ألبا للإعلان لم يكن كذلك، إذ ظهرت وهي ترقص مع والدها بأسلوب عصري ومميز وكأنهما أرادا أن يوجّها رسالة إلى العالم بأن السعادة والأمل سيدا الموقف والخطوة الأولى نحو الشفاء.

كما شاركت شركة مارك العقارية أيضاً خبر إصابته بالسرطان، وكتبت: “لقد استطاع مارك أن يحارب فيروس كورونا المستجد، واليوم هو في طريقه للشفاء من سرطان الغدة الدرقية، لا شيء يقلل من عزيمته إنه إيجابي ويشعر بشعور رائع”.