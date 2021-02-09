وصية والد حلا شيحة تحسم أنباء اعتزالها الفن بسبب معز مسعود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة المصرية حلا شيحة، عن وصيته التي أوصى بها ابنته، وكذلك وصيته لزوجها المنتج الفني والداعية المصري معز مسعود، اللذين عقدا قرانهما أمس الاثنين وسط حضور المقربين من أسرتيهما فقط.

وحسم أحمد شيحة أنباء اعتزال ابنته حلا شيحة للفن، بعد أحاديث دارت في هذا الشأن منذ انتشار خبر ارتباطها بمعز مسعود وحتى زواجهما رسمياً، حيث دارت الوصية في الإطار الفني وما سيتم تقديمه خلال الفترة المقبلة وهو ما حسمه معز مسعود أيضاً بقطعه وعداً على نفسه، بأن تقدم حلا أعمالاً ذات قيمة.

واعتذر والد حلا شيحة للأصدقاء والمقربين بسبب اقتصار الحفل على عائلتي العريس والعروس والمقربين للغاية فقط، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال والد حلا شيحة، في تصريحات تلفزيونية إنه أوصى ابنته بالوقوف إلى جانب زوجها، كما أوصاها أيضاً على الصعيد الفني، مؤكداً أنه طالبها بالحفاظ على فنها وتقديم ما له قيمة فنية يعجب الجمهور.

وجاء في حديثه بشأن تلك الوصية نصاً: «وصّيتها تقف جنبه، وتحافظ على فنها وتعمل الأدوار اللى بتعجب الناس»، وبيّن والد حلا شيحة أن معز مسعود وعده بأن تقدم حلا شيحة أدواراً فنية لها قيمة.

وتابع والد حلا شيحة، أنه لم يكن يريد التفريط في ابنته لأي شخص يتقدم لها إلا أن معز مسعود شخص محترم وفق وصفه، لافتاً إلى أنه أوصاه بقوله: «قلت لمعز، حلا أغلى الناس عندي وحاجة كبيرة ومهمة، وتحتاج حد يكون حقيقي بيحبها ويحافظ عليها ويقف جنبها، وهو شخص محترم للغاية».

في ذات السياق حرصت حلا شيحة على أن تتشارك مع متابعيها فرحة زواجها من معز مسعود، وكان لشقيقاتها (هنا ورشا ومايا) دور كبير معها في مشاركتها فرحتها، حيث نشرت عبر خاصية (ستوري) عبر حسابها في موقع (انستغرام) صوراً جمعتها وشقيقاتها.

ولفتت الشقيقات الثلاث الأنظار بإطلالاتهن، ليظهرن كما الأميرات، وفق ما وصفهن المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداولهم للصور على نطاق واسع، مؤكدين أن الصور أظهرت جمالهن وحالة الفرحة التي يشعرن بها في هذه المناسبة.

ولم تمر المناسبة على شقيقتي حلا، هنا ورشا إلا بتركهما بصمة عبر حسابيهما في موقع (انستغرام)، حيث نشرت هنا شيحة مجموعة من صور عقد القران أرفقتها بتعليق قالت فيه: «تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلباً وقالباً على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها».

وأضافت هنا شيحة قائلةً: «يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير.. بحبك قوي يا حلولا.. النهارده من أسعد أيام حياتي لأني شيفاكي مبسوطة.. يا رب دايماً مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكو العين ويرضيكوا ويرضي عليكو».

بينما شاركت رشا شيحة مجموعة من الصور جمعتها بحلا وزوجها معز، وعلقت عليها قائلةً: «مبروك لأجمل أخت ومعز، اللهم أسعدهم حتى يكونوا أسعد خلقك ربي اجعل الفرح عنواناً لهم في كل لحظة».

وكانت حلا شيحة قد ارتدت فستان سهرة أبيض، بينما أطل معز مسعود ببدلة سوداء، وارتدى أشقاء ووالدة حلا ملابس كاجوال عادية، فيما شاركت حلا صوراً عبر (انستغرام)، عبرت فيها عن فرحتها مع متابعيها بعد عقد القران معلقة: «اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم اللحظات».