إعلان غير متوقع من هاني شاكر عن مطربي المهرجانات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى النقابة من خلال شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع، وللقدرة على التحكم فيما يقدمونه على مستوى الموسيقى والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس.

من ناحية أخرى، يستعد أمير الغناء العربي، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، يوم الأحد الموافق 14 شباط (فبراير) الجارى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة “كيف بتنسى”، عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كانت مشاركته مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان “يا بخته”، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بعد طرح الأغنية فيديو كليب على “يوتيوب”.