مسبار الأمل يؤجل صدور ألبوم المطربة الإماراتية أحلام

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة الإمارتية أحلام عن تأجيل إطلاق ألبومها الجديد "فدوة عيونك" الذي كان من المقرر إطلاقه أمس الاثنين الى يوم الخميس المقبل لتركز على متابعة وصول مسبار الأمل الى كوكب المريخ.

وجاء ذلك بتغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة:

جمهوري العزيز بسبب هذا اليوم التاريخي العظيم لدولتي #الامارات وبطلب مني قررت تاجيل طرح البومي الى يوم الخميس بدل يوم الاثنين لاكون جزء ولو بسيط منه ولتغطيه هذا الحدث الذي كم اشعر انا بالفخر اني انتمي لهذا البلد العظيم #الامارات شاركونا الحمله #الامارات pic.twitter.com/pPC5j5SFJg

وأضافت أنها تشعر بالفخر كونها "تنتمي إلى هذا البلد العظيم". ويعد الأمل أول مسبار عربي يستشكف الكواكب، وانطلق نحو الفضاء منذ 7 أشهر.

وإمتلأ حستبها على تويتر بتغريدات تتابع الحدث.

يذكر أن ألبوم “فدوة عيونك” يتضمن 24 أغنية باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات “فدوة عيونك، ​عيوني بس​، حزين، ​زوبعه​، ​يا آدمي حس​، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، ​دمعة زرقا​، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك”.