شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تستعين بوالدها المتحول جنسيا لتظهر مهاراتها فى المكياج (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أن تنقل خبراتها الخاصة بالمكياج للعالم لكن هذه المرة بطريقة أكثر تميزا ولفتا للأنظار، حيث استعانت جينر التى تعتبر واحدة من أهم وأشهر أقطاب الماكياج فى العالم بنجمة تليفزيون وهى واحدة من أهم الوجوه الشهيرة على الساحة .

استعانت كيلى جينر بوالدها المتحول جنسيا ونجم تليفزيون الواقع كاتلين جينر فى مقطع فيديو قصير فضلت كاتلين جينر أن تنشره على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب "، وهو ما أظهر كيلى تضع لمساتها الساحرة بالماكياج لتظهر مدى التحول المميز والمذهل لكاتلين التي ظهرت أكثر جمالا وبريقا .

حصدت مقطع الفيديو الذي وصلت مدته الي 16 دقيقة ، أكثر من 1.6 مليون مشاهدة علي "يوتيوب" حتى الآن اضافة الي 46 الف likes حتي الآن .

يذكر أن كاتلين جينر أعترفت مؤخرا أن ابنتها كيلي جينر هي اقرب الابناء الي قلبها حيث اشارت أن علاقتها الوثيقة بكيلى تصفها بـ "الكتاب المفتوح".