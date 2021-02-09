شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن وصول مسبار الأمل للمريخ: مبروك للإمارات هذا الإنجاز العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب اللبنانى راغب علامة، دولة الإمارات العربية الشقيقة، شعبا وقيادةً، بعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، فى إنجاز تاريخى عظيم، حيث يعد هذا الحدث هو الحدث العلمى الأكبر فى تاريخ العرب.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "مبروك مبروووك وألف مبروك، نجاح مسبار الأمل فى دخول مدار الكوكب الأحمر ودخول الإمارات العربية المتحدة التاريخ، كأول دولة عربية تصل إلى هذه المكانة العالمية، ألف مبروك للإمارات وحكّامها وشعبها هذا الإنجاز العظيم".





ونجح مسبار الأمل الإماراتى، منذ قليل، فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أى تدخل من المحطة الأرضية، حيث سيعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتى.

ووصل المسبار، بعدما سافر فى الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة "تاناجاشيما" الفضائية فى اليابان فى 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.