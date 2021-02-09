شكرا لقرائتكم خبر عن جنات من بروفات تحضير حفل عيد الحب فى الأوبرا: أيامكم كلها تفاؤل وحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جنات، عن التحضيرات النهائية لحفلها القادم فى دار الأوبرا بمناسبة عيد الحب، حيث نشرت فيديو من بروفات الاستعداد للحفل المقرر يوم 12 فبراير، مع المايسترو والفنان محمد الموجى وفرقته الموسيقية، متمنية أن يكون يوما مليئا بالحب والتفاؤل للجميع.



جنات

ونشرت جنات الفيديو، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت عليه، قائلة: "بروفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان د. محمد الموجى وفرقته الموسيقية وبرعاية الدكتورة جيهان مرسى، كل عيد حب وأنتم طيبين وأيامكم كلها تبقى تفاؤل وحب، فى انتظاركم 12 فبراير بدار الأوبرا".

وتستعد المطربة المغربية جنات، لإحياء حفل غنائى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر فبراير الجارى فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشاركها فى الحفل كل من المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح، وذلك ضمن حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.



جنات

يشار أن آخر ألبومات جنات، هو ألبوم "أنا فى انتظارك" الذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، عزيز الشافعى، عبد الحميد الحباك، جمال الخولى، شادى نور، كريم حكيم، سلامة على، على فتحى، أحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، مدين، رامى جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح وبلال سرور.

وكان آخر أعمال المطربة جنات، تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرون، كما غنت المطربة تترات عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية زهرة وأزواجها الخمسة، مذكرات سيئة السمعة، حكايات وبنعيشها، قصص النساء فى القرآن، عيون القلب.