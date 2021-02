شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ألبوم النجمة العالمية لانا ديل راى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط حالة من الترقب ينتظر الملايين من محبي وعشاق النجمة العالمية لانا ديل راي إطلاق ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "Chemtrails over the Country Club"، اليوم نكشف بعض التفاصيل عن الألبوم المنتظر.

متي يتم إطلاق البوم "Chemtrails over the Country Club"؟

تخطط النجمة العالمية لانا ديل راي أن تطلق ألبومها السابع "Chemtrails over the Country Club" شهر مارس المقبل .

كم أغنية يضمها ألبوم لانا ديل راي الجديد؟

يحتوى ألبوم "Chemtrails over the Country Club" الذي تستعد لآنا ديل راي لإطلاقه على 11 أغنية كتبت أغلبهم بالتعاون مع جاك أنتونوف.

ماهى أسماء أغنيات الالبوم ؟

1."White Dress"

2."Chemtrails over the Country Club"

3."Tulsa Jesus Freak"

4."Let Me Love You like a Woman"

5."Wild at Heart"

6."Dark but Just a Game"

7."Not All Who Wander Are Lost"

8."Yosemite"

9."Breaking Up Slowly"

10."Dance Till We Die"

11."For Free"