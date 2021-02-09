شكرا لقرائتكم خبر عن حفل Super Bowl يحقق 92 مليون مشاهدة بانخفاض 5% عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن استقطاب أكثر من 92 مليون مشاهدة لحفل Super Bowl الشهير الذي عرضته قنوات CBS الأمريكية، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الشهير Super Bowl حقق مشاهدات وصلت لحوالي 92 مليون مشاهدة، لينخفض بنسبة 5% عن العام الماضي الذى حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة.

وقالت شبكة CBS في بيان نقلته فاريتي، أن الحفل جذب جمهور وصل لـ 5.7 مليون على منصات البث، على الرغم من ارتفاع تدفقات واشتراكات المنصات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد انخفاضا عن العام الماضي الذى اجتذب حوالى 102 مليون مشاهد.

الـ ‏ Super Bowl هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم وتقام سنوياً في أوائل شهر فبراير، وتعد مباراة التتويج للموسم الكروي الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وتحية كل عام نجمة عالمية وكانت نجمة البوب جينيفر لوبيز والنجمة الكولومبية شاكيرا هم أبطال الحفل الأخير في 2020.

وكان قد واجه تطبيق CBS All Access صعوبات فنية أثناء مشاهدة بطولة Super Bowl LV لكرة القدم يوم الأحد الماضي، أبلغ المستخدمون عن رؤية رسالة تفيد بأن التطبيق "يواجه صعوبات فنية" وأنه "حدث خطأ".

وأظهر تقرير the Verge ارتفاعًا مفاجئًا في الشكاوى المتعلقة بشبكة CBS All Access مساء الأحد الماضي، واشتكى العديد من المستخدمين على Twitter من عدم تمكنهم من مشاهدة اللعبة على الإطلاق.