شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال عظام وخلايا جذعية.. تفاصيل 10 ساعات قضتها حورية فرغلى فى العمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة حورية فرغلى للعملية الجراحية الأولى في ولاية "شيكاغو" الأمريكة ، حيث خرجت منذ لحظات من غرفة العمليات بعد أن استغرقت العملية الأولى 10 ساعات كاملة، حيث دخلت حورية العمليات في الساعة الرابعة والنصف فجرا، حتى الساعة السادسة مساء.

وجاءت العملية الجراحية عبارة عن، استئصال قطعة من قفصها الصدرى، بالإضافة إلى إستقطاع مجموعة من الخلايا الجذعية من الدهون الموجودة في الجسم، كما طلب الطبيب أن تجرى 20 جلسة أكسجين، حتى تخضع للعملية الجراحية التالية.



حورية فرغلى وعماد صفوت

وكان قد أكد الطبيب الأمريكى لحورية فرغلى فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجرى 3 عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجرى أولى العمليات وهى استئصال عظام من قفصها الصدرى، ثم ستجرى حورية العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

وكانت النجمة حورية فرغلى أكدت فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية ، مضيفة: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن حالتها المعنوية كانت قد قالت قبل سفرها : "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا، وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة اننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين".