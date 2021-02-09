شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يستعد لطرح أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلونى" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب رامى، عن طرح أحدث أغانيه قريبا، بعنوان "عيونه لما قابلونى" قريباً، دون الكشف عن موعد طرحها أو فريق العمل من صناع الأغنية.ونشر رامى،عبر حسابه على تويتر، بوستر دعائى للأغنية، صحبها بتعليق: "عيونه لما قابلونى.. قريباً".



رامى صبرى

وفى وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، وجه المطرب رامى صبرى، رسالة للشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، على خلفية خلافهم الأخير عبر خاصية ستورى على حسابه بانستجرام.

وكتب رامى، قائلا: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلا كنت شغال فيها، لكن الأغنية مش ملكى قانونى يعنى مثلا محدش خد منى حقوق أو مقابل مالى أو أخدت تنازل رسمى علشان بس أبرأ تامر حسين وعزيز الشافعى من الحته دى".

وتابع: "عزيز الشافعى.. انت ملحن كبير ونجحنا سوا ما تزعلش من كلمة اتقالت فى زعل وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين، ومن ساعة ما لحنت وكتبت حياتى مش تمام وإحنا مش تمام، حبيبى يا عزوز وحبيبى يا تامر، يلا حصل خير".

من جانبه رد الملحن والشاعر عزيز الشافعى، على اعتذار رامى صبرى له ومبادرته بالصلح، حيث كتب عزيز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: "حصل خير والحق أحق أن يتبع، بشكر الفنان والزميل رامى صبرى على مبادرته الجميلة، وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم، وبفخر بنجاحاتنا سوا وبالعلامات اللى عملناها، والاعتذار من شيم الكبار ورامى صبرى فنان كبير وبتمنى له استمرار النجاح والتوفيق وبشكره".

كما رد الشاعر تامر حسين، على رامى أيضا، وكتب عبر صفحته الخاصة على فيس بوك قائلا: "هو ده رامى صبرى اللى أنا أعرفه، كان يهمنى توضيح الحقيقة للجمهور المحترم".