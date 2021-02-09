شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف من كواليس فى بيتنا روبوت مع أوس أوس وبسيط: أجمد كوميدنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها وجمهورها، بصورة من كواليس مسلسلها الكوميدي "في بيتنا روبوت"، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، حيث ظهرت برفقه الفنان أوس أوس والفنان مصطفى بسيط، وكتبت "احلى نجوم اوس اوس وبسيط نورتونا فى مسلسل في بيتنا روبوت شكرا ياحبايبى على الإضافة الحلوة يا اجمد كوميدنات".

وسرعان ما حرص أوس أوس على كتابة تعليق على الصورة التى نشرتها سيف منذ قليل، وقال "حبيبتى يا شوشو ياقمر ودايما مكسره الدنيا كالعادة".

وشهدت الحلقة الـ 10 من المسلسل، معاناة سارة، ليلى أحمد زاهر، من غباء زومبا فى مساعدتها بتحضير الشنط للسفر، وتقرر سارة فى حجز تذاكر الرحلة للسفر مع هشام جمال - يوسف، للاستجمام وتتوالى الأحداث فى مواقف كوميدية تحدث بين زوما ولذيذ وهشام جمال.



شيماء سيف وأوس أوس وبسيط

وبعد وصولهم إلى أحد الأماكن الساحلية يغرق عمرو وهبة - لذيذ فى حمام السباحة، وتسببت المياه فى عطل السيستم ويحاول يوسف - هشام جمال تعديله.