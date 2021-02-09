عنيفة محدش عرف يسيطر عليها.. نكشف تفاصيل حالة "كومبارس الحاج متولي" المُشردة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال المهندس محمود وحيد رئيس مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، أنه تم التنسيق مع فريق التدخل السريع لنقل "مروة محمد" والتي شاركت في مسلسل "عائلة الحاج متولي" قبل نحو 20 عاما، إلى مؤسسته بعد تداول صور لها وهي مشردة في الشوارع.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه عقب وصول الفريق الخاص بالمؤسسة لمحافظة البحيرة حيث تتواجد "الفتاة"، فوجئ الجميع برد فعل عنيف تجاههم: "كانت عنيفة جدًا بتشتم وتضرب ومحدش عرف يسيطر عليها".

وعن مصير "مروة"، بعد فشل فريق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان في نقلها من الشارع، قال "وحيد"، أن الفتاة تحتاج إلى تأهيل وتم نقلها اليوم إلى مستشفى المعمورة النفسية عن طريق شكاوى مجلس الوزراء، على أن تُنقل للمؤسسة بعد الانتهاء من علاجها".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا للفنانة مروة محمد تُظهرها مشردة في أحد الشوارع، ما أثار استياء الجمهور، خاصة أنها ظهرت في عدد من المسلسلات ككومبارس، وكانت تطمح أن تصبح ممثلة مشهورة في أحد الأيام.

وبعد ذلك بأيام انتشر مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تتجول في أحد شوارع مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وترتدي "بطانية" لحمايتها من برودة الشتاء.

يذكر أن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، تهدف على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين لديهم بدنيا ونفسيا ليكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع، وتستقبل المؤسسة أغلب الحالات الإنسانية، التى لا مأوى لهم، وتعمل على توفير حياة كريمة لهم وتأهيلهم للعمل ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع.