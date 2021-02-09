أصالة تهنئ طلال سلامة على ألبومه "كلها يومين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة السورية أصالة نصري، المطرب طلال سلامة على ألبومه الجديد "كلها يومين".

ونشرت أصالة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "عظيم الشّعور والتّهذيب والّلطف، بحسّه منّ أهلي وبشوف حالي بمعرفته".

وتابعت: "ألّف مبروك ألبومك ياأخي الغالي الحبيب وأغنية كلّها يومين بتجنّن حبيتها وبدًي شي مرّه لو بتسمح لي غنّيها، الله يسعدك ويوفقك على قدّ حلاوة قلّبك وطيابة صوتك".

من ناحية أخرى تستعد أصالة لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.