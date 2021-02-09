راغب علامة يهنئ اللبنانيين بعيد "مار مارون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المطرب اللبناني راغب علامة اللبنانيين بعيد "مار مارون"، الموافق اليوم، وهو يعتبر إجازة رسمية في دولة لبنان.

وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "بمناسبة عيد مار مارون أتوجّه إلى الجميع في كل مكان بالعالم بأسمى التبريكات والمعايدة القلبيةّ الصادقة، متمنّياً أن يحمل هذا العيد بمعانيه السّامية والمباركة قيامة العالم من كبوته، وأن ينتصر الحقّ والعدل والسلام، ويسود الأمان والصحة والاستقرار هذه البشرية".

من ناحية أخرى طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي