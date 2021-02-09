أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

نشر الداعية معز مسعود، صورًا من عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، والذي أقيم مساء الاثنين، بأحد الفنادق المطلة على النيل.

وعلّق معز على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "استمر في الابتسام والتألق حبيبي".

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه "إنستجرام"، وعلّقت "حلا" عليها قائلةً: "هاي معز.. مين واخد الصورة"، ليرد قائلا: "شخص مهم أوي".

وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وأثار معز مسعود الجدل من جديد، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان: "المقاتل"، وعلّق عليها: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وأعادت "حلا" نشر الأغنية، وعلّقت: "أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء"، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.