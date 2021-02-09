متحف الشارقة العلمي يكتسي باللون الأحمر احتفاء بـ"مسبار الأمل"

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 فبراير 2021

تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف، بـ " مسبار الأمل " من خلال رسم لوحة بصرية في غاية الإبداع على واجهة متحف الشارقة العلمي بألوان حمراء على مدى خمسة أيام .



ويمكن للزوار والراغبين، مشاهدة هذه اللوحة البصرية المذهلة على واجهة أول متحف تفاعلي وعلمي في الدولة، والمشاركة في فرحة نجاح مسبار الأمل المنجز التاريخي، الذي سيقدم للبشرية بحوثاً ودراسات علمية، حول طبقات الغلاف الجوي للمريخ، على مدى عام كامل، كما يمكن للزوار التعرف على الفضاء وأسراره من خلال زيارة متحف الشارقة العلمي.

وللتعرُّف على تاريخ الكواكب والنجوم والمجرات الكونية، يمكن زيارة التحفة الفلكية التي تشكلها القبة السماوية بالمتحف، في رحلة فضائية ممتعة، يتم في نهايتها الإجابة على الكثير من التساؤلات، ومنها التعريف بماهية الشهب والنجوم والنيازك ومواقع ولادتها.

وتشكل القبة نقطة جذب هامة نظراً لما تقدمه من عروضٍ حية للطلبة وأخرى خاصة بالعائلات، وتتميز بقدرتها على إشعار المتواجدين أنهم أمام سماء حقيقة، لا سيما عند استعراض المجموعة الشمسية التي تضم 8 كواكب، وتتسع القبة لـ 40 شخصاً من الكبار و60 من الأطفال.