فن ومشاهير

رافاييل جبور.. “وقت الجد” حان رغم الظروف الصعبة

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الشاب رافاييل جبور أغنيته الجديدة “وقت الجد” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وكان قد سبق إطلاق الأغنية حملة دعائية واسعة عبر صفحات رافاييل على مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديات شارك من خلالها المتابعين بفيديوهات أعربوا من خلالها عن حماسهم لعودة نجم ستار أكاديمي المحبوب.

أغنية “وقت الجد” من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين، وتسجيل استديو جورج قسّيس.

نذكر أن رافاييل، عاد الى الساحة الفنية، بعد مرور 4 سنوات على خروجه من ستار أكاديمي، لينضم الى أسرة وشركة “And Beyond Mena” بادارة نانسي الفاخوري، حيث وقع جبور عقد عمل بينه وبين الشركة المذكورة، لإطلاق عمله الأول “وقت الجد”.

أما فيديو كليب “وقت الجد”، فتم تصويره تحت ظروف صعبة، حيث أن كان من المتوجب تصويره قبل نهاية عام 2020، ولكن اصابة رافاييل بفيروس سبب التأجيل.

كما وأن الحجر المنزلي الذي تم تعميمه لفترة 3 أسابيع، كان أيضًا عائقًا إضافيًا أمام فريق التصوير، ولكن ارادة رافاييل والشركة المنتجة جاءت أقوى من كل الظروف، وتم تصوير هذا الفيديو كليب.

وشارك عدد من الراقصين بكليب “وقت الجد”، حيث قدموا لوحة استعراضية، كما شاركهم رافاييل الرقص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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