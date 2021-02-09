حسين الجسمي “مِلفِت الانظار” بأشعار نهيّان بن زايد آل نهيان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يتجدد اللقاء بين أشعار سمو الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيّان وصوت النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان “مِلفِت الانظار” من ألحان الجسمي نفسه، وتوزيع زيد عادل ومكساج وماستر م.جاسم محمد.

وأظهرت كلمات أغنية “مِلفِت الانظار” للشاعر نهيّان بن زايد مشاعر عشق فرحه وموصوفه بالحسن والجمال، حيث قال في أبياتها:

فيــه الـوصوف تـعَــدّي

ســـيد المـها لي ذار

فـايـج وحِـــسنــه فَـــردي

شمس الـــنهار تغـار

ولحن الجسمي الأغنية بلحن رومانسي جميل بمقام “الكرد” الحساس، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، لتكوّن أغنية جميلة وراقية في اللحن والأداء والتوزيع الموسيقي العصري، حيث قام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.

نفيد بالذكر أن أغنية “مِلفِت الانظار” صدرت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع “يوتيوب” والمتاجر الموسيقية الكبرى والإذاعات العربية.