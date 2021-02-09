وفاة نقيب الممثلين اللبنانيين السابق بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي ميشال ثابت، نقيب الممثلين اللبنانيين السابق، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ولطالما عُرِف ثابت بأدواره الشريرة في عدد من المسلسلات والأفلام اللبنانية.



وأعرب فنانون لبنانيون عن حزنهم لوفاة النقيب السابق الذي عُرِف بدفاعه، من موقعه النقابي، عن حقوقهم.

وشارك ثابت في مئات المسلسلات التلفزيونية منها "دوار يا زمن"، "إبراهيم أفندي"، "الطاغية" وغيرها الكثير، وعشرات الأفلام بينها "فتيات للقتل"، "لمن يغني الحب"، "الغافلون" وغيرها.

وعُرِف بصوته المميز الذي فتح له الباب واسعاً أمام أعمال الدبلجة ولا سيما منها الرسوم المتحركة.

وقبل إصابته بفيروس كورونا، كان ثابت قد أصيب قبل سنتين بمرض نتيجة فيروس أدى إلى عدم قدرته على الحركة بشكل جيّد، بعدما كان قد عانى من مشكلات صحية في إحدى كليتيه ما أدى إلى إجرائه عملية زرع لها، وغاب عن الشاشة اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي حديث صحفي له قبل سنتين كان قد سخر من تكريم الدولة اللبنانية للفنانين في ظل غياب التقديمات الصحية لهم وسأل "ماذا يعني التكريم؟ ماذا تفعل الدرع؟ يا للأسف لا أحد يسأل عنا".

ونعت الممثلة اللبنانية كارمن لبس، ثابت، وكتبت على حسابها في "تويتر" قائلة: "نعزي الدراما اللبنانية ولبنان برحيل الممثل الكبير ميشال ثابت.. صحيح هو اشتهر بأدواره الشر لكنه كإنسان وكرئيس نقابة الممثلين كان عظيم جداً".

وكتب الممثل عبدو شاهين على حسابه: "حين يرحل مبدع تتصدر ذاكرة الطفولة مشهد الوداع.. ميشال ثابت لروحك السلام".