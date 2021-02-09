شكرا لقرائتكم خبر عن "آل هارون" يضم النجم منذر ريحانة إلى أسرة أبطال الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الأردني منذر ريحانة، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود.

وأكد مصدر لـ الخليج 365، أن الفنان قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله، ومحمد عز هاجر الشارتوبي ومنى فاروق، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج، كل من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال مدير الشركة.

وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد.