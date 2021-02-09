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"آل هارون" يضم النجم منذر ريحانة إلى أسرة أبطال الفيلم

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القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الأردني منذر ريحانة، إلى أسرة فيلم "آل هارون"، الذي تنتجه شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود.

 

وأكد مصدر لـ الخليج 365، أن الفنان قد أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة. 

 

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبدالله، ومحمد عز هاجر الشارتوبي ومنى فاروق، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج، كل من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال مدير الشركة.

 

وتدور أحداث فيلم «آل هارون»، في إطار تشويقي مثير، بشكل جديد.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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