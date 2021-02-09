شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تزين غلاف مجلة allure قبل حفلها فى Super Bowl.. فيديو وصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، غلاف مجلة allure الأمريكية، قبل أيام من ظهورها على خشبة المسرح لإحياء حفل Super Bowl للعام الثاني على التوالي بعد ان خطفت الأنظار اليها العام الماضي بحفلها مع النجمة الكولومبية شاكيرا.

ونشرت المجلة الأمريكية، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، تظهر من خلاله النجمة العالمية صاحبة الـ 51 عاماً، وهى تزين الغلاف الخاص بالمجلة بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق المجلة في الأسواق، حيث أكدت الصفحة الرسمية أن نجمة البوب هي أفضل من يمثلها في تلك الذكرى المميزة.

ونقلت الصفحة الرسمية للمجلة، تصريحات عن نجمة البوب التي دافعت طوال مسيرتها عن المرأة وبررت في الكثير من المناسبات أن الجمال ليس له مقياس محدد، وأن البشرة والجسم هي تعريفات مختلفة لا تحدد جمال المرأة.

وكانت قد نشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، صور النجمة العالمية جينيفر لوبيز صاحبة الـ 51 عاما، اثناء توجهها من ميامي إلى احتفاليه Super Bowl التي ستقوم بتقديمها هذا العام، برفقه خطيبها أليكس رودريجيز.

وارتدت لوبيز في الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، الملابس الرياضية باللون الأبيض والأسود مع سترة من ماركة شانيل الشهيرة، وظهرا الثنائي داخل طائرتهم الخاصة التي نقلتهم للحفل الذي سيضم أكثر من 7500شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي سيتم تطعيمهم، والذي سيتدفع اتحاد الكرة الأمريكي جميع نفقاتهم.



جينيفر لوبيز

ومن المقرر ان يحضر الحفل 14500 شخص اضافى، مما سيرفع سعة الملعب إلى الثلث، لاتباع التعليمات الاحترازية التي تنص عليها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.