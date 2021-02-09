شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وزوجته فى ضيافة محمد منير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابة على "إنستجرام" فيديو من زيارته هو وزوجته ندى كامل، للفنان محمد منير فى منزله، واستمعا لعدد من الأغانى الجديدة التى طرحها الكينج مؤخرًا.

ظهر أحمد الفيشاوى وزوجته ندى كامل مع الفنان محمد منير، وهما يغنيان ويتبادلان الحديث، فى جو تملئه البهجة والسعادة.



احمد الفيشاوى

من ناحية أخرى حققت أغنية "باب الجمال" التى طرحها الكينج محمد منير منذ شهر أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

وأغنية "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا.

و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.