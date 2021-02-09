شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة "ملفت الأنظار".. فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الإماراتى حسين الجسمى، أغنيته الجديد "ملفت الأنظار" باللهجة الخليجية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من أشعار نهيان بن زايد، ألحان حسين الجسمى، توزيع زيد عادل، مكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية:

غـــلاك ثـابـت عــندى.. ثابت شرى الاقدار

ومحدٍ عــليك نبَـدّى.. يـــــا مِلفِت الانظـــــار

يـــا بــو عــيـــون وقَــــدّى.. نٍــعس العـيون كــبار

زاد العشق من وجدى.. واحتار قلبى احـتار

فيــه الــــوصوف تــعَــدّى.. ســـيــد المــــهــا لــى ذار

فـــــايـج وحِـــسنــه فَـــردى.. شمس الـــنهار تـــغــار

يـــــا غـــــايـتـى فـى وِدّى.. الــشـــــوق يَـشـعِـل نـــار

عَــــــدّ اللــيـــالى عَــــــدّى.. فـــى لـــــيــــلى والــنــهـار.



الجسمى

من ناحية أخرى، تخطت نسبة مشاهدات أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى، أكثر من 400 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من ألحان الجسمى، كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع توما.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى إعجاب الملايين من جمهور الجسمى خاصة الفنانات، حيث ظهر عدد منهن ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهن وهن يرقصن على الأغنية.