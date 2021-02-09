شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان نعيم عيسى يطمئن الجمهور على صحته و يشكر ”الخليج 365” .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ”الخليج 365” مع الفنان القدير نعيم عيسى، بعد تداول أخبار تفيد بتدهور حالته الصحية و دخوله المستشفى، إلا أنه نفى ذلك عبر فيديو لـ الخليج 365 وطمئن الجمهورعلى حالته الصحية.

وقال نعيم عيسى:" جمهورى الحبيب صورتى اللى في المستشفى قديمة، وأنا الحمد الله بصحة جيدة والصحة عال العال، وكويس الحمد الله ومتقلقوش عليا، وممكن أرجع أمثل تانى وعايش في الإسكندرية بقالى 3 سنين، وكل سنة وأنتم طيبين".

وتابع، :"والحقيقة أنا بشكر ”الخليج 365”، لأنه أهتم بيا وتواصل معايا لما شاف الصورة، وحب يتأكد من حالتى الصحية، وبوجه له كل الشكر و التقدير".

كان سامى نجل الفنان نعيم عيسى قد نفى الأخبار التى تم تداولها الساعات الماضية، حول تدهور حالة والده الصحية، ونشر عددا من الصور على الشوسيال ميديا أثناء تواجده بالمستشفى، مؤكداً أن الصور المتداولة قديمة ويعود تاريخها لأكثر من عام.

الفنان نعيم عيسى من مواليد يناير عام 1937 التحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية فى بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها فى العديد من المسرحيات منها "الزمبليطة فى الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال"، ثم انتقل للعمل فى السينما والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ".