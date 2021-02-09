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هانى شاكر عن أغنتيه "بقالى كتير": كارول سماحة مفاجأة الكليب وبتول عرفة عبقرية

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القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير هانى شاكر خلال ندوة تكريمه باليوم السابع إنه يقدم خلال الفترة المقبلة أغنية سينجل تظهر فيها النجمة اللبنانية كارول سماحة بظهور خاص وهي أغنية بعنوان "بقالي كتير"، والفكرة كما تقدمها المخرجة بتول عرفة هي أن هاني شاكر وكارول سماحة زوجين وكل واحد يغني للثاني أغنية، موضحا أن أغنية كارول بعنوان بنصالح بعض، وهي تظهر في أغنيتي بدون غناء وأنا أظهر في أغنيتها كذلك.

 

وأضاف هاني شاكر أن الأيام التي صور فيها الأغنية كانت من أسعد أيام حياته لأن كارول فنانة كبيرة عظيمة وهو يحترمها ويحبها وفكرة الأغنية جديدة وأنه لم يتردد لحظة عندما عرضت عليه المخرجة بتول عرفة الفكرة، واصفا إياها بالمخرجة العبقرية.

 

وأوضح هاني شاكر أن طبيعة العصر حاليا لا تتحمل طرح ألبومات كاملة وأن الأغاني السينجل هي الرائجة حاليا لأن هناك مطربين علي الساحة الفنية والساحة لا تتحمل أن يتم تقديم كل هذا العدد من الألبومات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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