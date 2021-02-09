شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى وتامر حسين لـ رامى صبرى: الصلح خير والاعتذار من شيم الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد كل من الملحن والشاعر عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين على إعتذار المطرب رامى صبرى له ومبادرته بالصلح معهما، حيث كتب عزيز عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك قائلا:"حصل خير والحق أحق أن يتبع، بشكر الفنان والزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة، وتوضيح الحقيقة للجمهور الكريم، و بفخر بنجاحاتنا سوا وبالعلامات اللى عملناها، والاعتذار من شيم الكبار ورامي صبري فنان كبير و بتمنى له استمرارالنجاح والتوفيق وبشكره.

وكتب الشاعر تامر حسين عبر صفحته الخاصة على فيس البوك قائلا: "هو ده رامى صبرى اللى أنا أعرفه، كان يهمنى توضيح الحقيقة للجمهور المحترم اللى تخيل إننا ممكن نعمل تنازل لأى فنان أو ناخد مُقابل، وندى الأغنية لمطرب أخر، وكنت حزين ومأذى نفسياً من الموضوع ده وحقك عليا لو إتكلمت فى البرامج بحدة شوية فى الكلام أو اتكلمت بلهجة مش لهجتى معاك ولا مع أى زميل بس ده من زعلى إنك ماوضحتش كل ده ".

كان المطرب رامى صبرى، قد وجه رسالة للشاعر الغنائى تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، على خلفية خلافهم الأخير عبر خاصية ستورى على حسابه بإنستجرام.

وكتب رامى، قائلا:"إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب، أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكى قانونى يعنى مثلا محدش خد منى حقوق أو مقابل مالى أو أخدت تنازل رسمي علشان بس أبرئ تامر حسين وعزيز الشافعى من الحته دى".

وتابع:" وعزيز الشافعى أنت ملحن كبير ونجحنا سوا ما تزعلش من كلمة اتقالت في زعل و إحنا داخلين على أيام مفترجة و شكلنا خدنا عين ومن ساعت ما لحنت